В Самаре рассказали о работе нового отделения реабилитации в госпитале ветеранов войн

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Во вторник, 13 февраля, губернатор Дмитрий Азаров побывал в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева и проверил работу обновленного отделения медицинской реабилитации. Здесь проходят лечение участники специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы, а также пациенты из других отделений госпиталя, которым требуются реабилитационные процедуры.

На ремонт помещений и закупку оборудования ушло 8 месяцев. Поручение об открытии отделения для реабилитации и бойцов и их семей глава региона дал в ходе личного приема, когда к нему обратились участники СВО. Средства были выделены из регионального бюджета. Были подготовлены все необходимые помещения, проведен капитальный ремонт, закуплено более 100 единиц современного медицинского оборудования отечественного производства.

Сейчас отделение рассчитано на 20 коек. Здесь проводят полный комплекс мероприятий медицинского и психологического характера для полного или частичного восстановления нарушенных функций и компенсации утраченных.

Как пояснил начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени О.Г. Яковлева Александр Каширин, в штате отделения 24 человека, сформирована мультидисциплинарная команда – неврологи, врачи физической и ребилитационной медицины, врачи лечебной физкультуры, физиотерапевты, логопеды, массажисты, медицинские психологи, медсестры. «Команда работает как на это отделение, так и на весь госпиталь для пациентов, которые нуждаются в медицинской реабилитации», - отметил он.

По словам заведующей отделением физиотерапии и реабилитации Анны Евдокимовой, за прошлый год лечение здесь прошли 440 человек - участники СВО и члены их семей, а также 120 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Для восстановления пациентов используются различные современные технологии, новое оборудование отечественного производства. «Мы очень довольны, потому что все современное, легко обслуживается, быстро можно обучить средний медицинский персонал, что очень важно, потому что врач назначает, а средний медицинский персонал обязательно должен присутствовать, курировать и вести пациента на процедуре, - рассказала Анна Евдокимова. - Работаем командой, ставим цель, формулируем задачи, расписываем план реабилитации, достигаем определенных целей».

Глава региона оценил созданные для пациентов условия, осмотрел палаты, кабинеты физической реабилитации, механотерапии и другие, пообщался с военнослужащими и медицинскими работниками. Дмитрий Азаров подчеркнул: отделение создано для реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также для сохранения здоровья ветеранов Великой Отечественной войны.

«Это отделение мы специально привели в порядок для ветеранов боевых действий. Приехал посмотреть, как получилось, и узнать, что еще дополнительно нужно для того, чтобы мы продолжали работу по совершенствованию оказания помощи военнослужащим», - сказал глава региона.

Губернатор уточнил у военнослужащих, есть ли какие-то просьбы, проблемы, замечания. Военнослужащий Андрей из села Усолье Шигонского района ушел на СВО добровольцем, в ноябре 2022 года получил минно-взрывное ранение. Три месяца лечился в Санкт-Петербурге, сейчас проходит реабилитацию в госпитале. «Нахожусь здесь пятый день. Большое спасибо персоналу, здесь начал ходить без костылей, с палочкой. Думаю, что процесс реабилитации хорошо влияет. Все восстанавливается, это радует», - рассказал он.

Вместе с сыном Сергеем в отделении проходит лечение Валерий Радаев. «В свое время его дед - мой отец - дошел до Берлина, а он теперь встал на защиту Родины», - отметил он. Сергей проходил службу в зоне СВО, был в Соледаре, Бахмуте, был ранен. «Сейчас демобилизация, прохожу восстановление, с 6 февраля здесь нахожусь. Общее состояние нормальное», - отметил он.

Военнослужащий Александр рассказал, что сейчас проходит уже второй этап реабилитации - до этого поправлял здоровье в санатории «Сергиевские минеральные воды» в Серноводске. Он отметил, что и условия, и врачи там хорошие, однако программ реабилитации по его профилю в самарском госпитале больше.

«Еще три года назад в санатории в Серноводске все было в совершенном запустении. Очень рад, что мы вместе с ФМБА там навели порядок, идем поэтапно, дальше работу продолжим, - сказал в ответ Дмитрий Азаров и дал поручение врио министра здравоохранения Самарской области Армену Беняну наладить обмен опытом между госпиталем и санаторием. - Если есть что взять на вооружение из практик госпиталя ветеранов, значит, надо, чтобы в санатории они тоже внедрялись. Потому что здесь специализированный госпиталь, врачи с большим опытом, пониманием, как нужно подходить к лечению и реабилитации военнослужащих». Также губернатор отметил, что к обмену опытом можно привлечь и Клиники Самарского государственного медицинского университета, поскольку и у них есть свои наработки по реабилитации.

В преддверии Дня защитника Отечества в госпитале готовят для военнослужащих праздничную программу с концертом.

Дмитрий Азаров поблагодарил медицинский персонал отделения за заботу о военнослужащих. «У пациентов, наших героев, здесь настроение хорошее. В деле восстановления здоровья это фактор немаловажный Вы здесь на передовой в восстановлении их здоровья, возвращении к обычной жизни. Вам за это огромная благодарность», - обратился он к врачам.

Фото: Юдия Рубцова