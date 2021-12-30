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Дед Мороз с помощниками-снеговиками поздравили ребят в самарских больницах

30 декабря 2021 19:38
147
Дети, находящиеся на лечении в самарских больницах, не остались без праздника.

Дети, находящиеся на лечении в самарских больницах, не остались без праздника. С 28 по 30 декабря Дед Мороз и его помощники-снеговики поздравили ребят, находящихся в стационарах. Праздничное новогоднее настроение, пожелания здоровья и счастья не обошли стороной юных самарцев.

Итог новогодней акции — детские улыбки и смех. Мероприятия прошли при поддержке администрации города и учреждений здравоохранения.

"Самое главное, что эта акция несет доброту, а дети не остались без Нового года. Хочется дарить им больше улыбок даже в такие непростые для них моменты. Очень важно сохранять добрые традиции и дать почувствовать атмосферу праздника", - прокомментировала главный врач ГБУЗ СО СГДБ №2 Наталья Чертыковцева.

 

Фото:  администрация Самары

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Здравоохранение
Дети, находящиеся на лечении в самарских больницах, не остались без праздника.
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