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Число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 353 человек

3 февраля 2023 19:51
139
В Самаре за сутки заболели 68 человек, в Тольятти - 159.

В Самарской области 3 февраля выявлено 353 новых случая коронавирусной инфекции:

- 68 в г. Самара

- 159 в г. Тольятти

- 20 в г. Новокуйбышевск

- 17 в г. Сызрань

- 13 в г. Кинель

- 12 в Безенчукском районе

- 12 в Волжском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Приволжском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Хворостянском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Шигонском районе

27 человек госпитализированы.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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