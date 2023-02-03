Число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 353 человек

В Самарской области 3 февраля выявлено 353 новых случая коронавирусной инфекции:
- 68 в г. Самара
- 159 в г. Тольятти
- 20 в г. Новокуйбышевск
- 17 в г. Сызрань
- 13 в г. Кинель
- 12 в Безенчукском районе
- 12 в Волжском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Приволжском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Хворостянском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Шигонском районе
27 человек госпитализированы.
Фото: ru.freepik.com