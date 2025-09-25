Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями

130

В Самарском государственном медицинском университете состоялась традиционная встреча с участниками проекта «Базовые и опорные школы СамГМУ». Мероприятие стало важной площадкой для подведения итогов прошедшего учебного года и определения перспектив дальнейшего сотрудничества.

Проект направлен на системную профориентационную работу и подготовку будущих абитуриентов. На 2025-2026 учебный год он объединяет уже 64 школы из семи регионов России.Статус «Базовой школы» имеют 56 образовательных учреждений, статус «Опорной школы» — 8 учреждений.

Ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ,лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов подчеркнул стратегическую важность проекта для подготовки будущих медицинских кадров.

«Сегодня конкуренция за талантливых и мотивированных школьников крайне высока. Наша принципиальная задача — активно работать со школами, чтобы увлечь талантливых, любознательных ребят в медицину, — подчеркнул ректор. — Осознанный выбор будущих врачей начинается именно со школьной скамьи. Выпускники базовых и опорных школ приходят в университет целенаправленно, они уже хорошо знакомы с преподавателями, университетской инфраструктурой и современными технологиями. Около 200 таких абитуриентов ежегодно пополняют ряды студентов СамГМУ, что является значимым показателем. Эти студенты отличаются высокой учебной мотивацией, целеустремленностью и успешно интегрируются как в академическую,так и во внеучебную жизнь университета. Важным новым шагом для нас стало решение привлекать мотивированных ребят из районов области, а не только из крупных городов. Совместно с министерством здравоохранения области мы стремимся к сбалансированному распределению выпускников, ориентированному на потребности конкретных территорий региона в медицинских специалистах».

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что проект, исторические корни которого уходят в организацию медицинских классов при школах несколько десятилетий назад, сегодня помогает решать ключевую задачу кадрового обеспечения отрасли в масштабах всей области.

«Это не просто образовательная инициатива, это инвестиция в будущее здравоохранения Самарской области,— подчеркнул Андрей Орлов.— Это большой реальный проект, который реализуется не только в наших центральных городах — Самаре, Тольятти, Сызрани, но и на территории области. Сегодня важно преодолевать дисбаланс, который существует между городом и селом, между узкими специалистами и врачами первичного звена. Мы рассчитываем, что этот проект позволит укрепить те медицинские организации, где уже есть наибольшая потребность в кадрах».

В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.

Фото: минздрав СО