Большинство заболевших коронавирусной  инфекцией выявлено в Самаре

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9 марта в регионе подтверждено 260 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 101 в г. Самара

- 44 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 11 в г. Сызрань

- 9 в Приволжском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Волжском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе



236 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50960 случаев коронавируса.



Скончались 937 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,35, по стране - 61,51.

Коэффициент летальности в области - 1,84, в стране - 2,07.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7066, нарастающим итогом 1987184.