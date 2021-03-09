Большинство заболевших коронавирусной  инфекцией выявлено в Самаре

9 марта в регионе подтверждено 260 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 101 в г. Самара
- 44 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 11 в г. Сызрань
- 9 в Приволжском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Волжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
236 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50960 случаев коронавируса.
Скончались 937 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,35, по стране - 61,51.
Коэффициент летальности в области - 1,84, в стране - 2,07.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7066, нарастающим итогом 1987184.
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