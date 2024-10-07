Более 800 жителей Шенталинского района прошли диагностику на новом УЗИ-аппарате

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Современное оборудование поступило в Шенталинскую центральную районную больницу благодаря национальному проекту "Здравоохранение".



«Современный УЗИ-аппарат позволяет охватить практически все виды исследований как внутренних органов, так и поверхностных структур, в том числе проводить ЭХО-кардиографию сердца и сосудов, - рассказал главный врач Шенталинской больницы Вячеслав Михайлов. - Благодаря нацпроекту в учреждение поставлены всего три аппарата для проведения ультразвуковых исследований экспертного класса. Один из них - переносной, расположен в детской поликлинике».



Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения поставлены 40 УЗИ-аппаратов. Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО