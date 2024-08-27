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Более 800 исследований провели жителям Сызрани на новом УЗИ-оборудовании

27 августа 2024 12:24
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Более 800 исследований провели жителям Сызрани на новом УЗИ-оборудовании

Специалисты Сызранской городской и районной больницы работают на новом УЗИ-аппарате экспертного класса. Оборудование приобретено благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Аппарат закреплён за поликлиникой №2. С момента ввода в эксплуатацию на нём проведено уже более 800 исследований.

Многофункциональный аппарат оснащён датчиками с возможностью УЗИ сердца, сосудов, почек, брюшной полости и щитовидной железы.

«Благодаря современному УЗИ-аппарату расширились диагностические возможности и тем самым улучшилось качество исследований. Высокое разрешение изображения позволяет рассмотреть ту или иную патологию более детально. Кроме того, для работы на новом оборудовании привлечён врач. Это помогло увеличить количество проводимых исследований», – отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Сызранской больницы Елена Акиньшина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.
 

Фото: Минздрав региона

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