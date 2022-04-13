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Более 7 тысяч пациентов принял первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи за год

13 апреля 2022 22:06
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На сегодняшний день в регионе организованы уже 6 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в Самаре, Тольятти, Сызрани.

Специалисты центра амбулаторной онкологической помощи Самарской городской клинической больницы №8 в 2021 году оказали помощь более 7 000 пациентам. За первый квартал этого года центр принял 1812 пациентов.

В декабре 2019 года на базе Самарской городской клинической больницы №8 в рамках национального проекта «Здравоохранение» был открыт центр амбулаторной онкологической помощи, который стал первым в регионе.

На сегодняшний день в регионе организованы уже 6 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в Самаре, Тольятти, Сызрани.

«Открытие таких центров увеличивает доступность для населения медицинской помощи по профилю «онкология», приближает оказание специализированной помощи к месту проживания пациента. Главная задача специалистов центра – максимально быстро провести необходимые обследования человеку с подозрением на злокачественное новообразование, чтобы в случае подтверждения диагноза пациент мог как можно скорее начать лечение», — рассказала заведующая ЦАОП городской больницы №8, врач-онколог Ольга Кузьмина.

Центр больницы № 8 оснащен диагностическим оборудованием экспертного класса: это два видеоколоноскопа, два видеоэзофагогастродуоденоскопа, цифровой маммограф, два аппарата ультразвуковой диагностики. В центре проводят консультации онколог, онколог-гинеколог, онколог-уролог.

Значительная часть первичных пациентов в ЦАОП – жители, направленные из поликлиник после первого этапа диспансеризации при подозрении на новообразование на второй этап диспансеризации — уточняющую диагностику. Согласно маршрутизации в центре оказывают помощь населению Кировского района города Самара, но по направлению врачи принимают пациентов и из других районов города и Самарской области.

Как сообщила Ольга Михайловна, за 2021 год центр принял более 7000 пациентов, примерно у 10% из них впервые выявлены новообразования (доброкачественные или злокачественные) или предраковые заболевания. Все они направлены на дообследования и специальное лечение. За 2021 год выполнено 732 видеоколоноскопии, 1511 гастроскопий, более 2000 маммографий, более 2700 пациентов прошли ультразвуковую диагностику, выполнено 367 пункционных биопсий под контролем ультразвука.

«Задача центров амбулаторной онкологической помощи, в первую очередь, провести всю необходимую уточняющую диагностику пациентов с подозрением на онкозаболевание, верифицировать диагноз и напрямую, через единую информационную сеть, записать в онкодиспансер. Тем самым мы сокращаем сроки обследования, благодаря чему пациент может скорее приступить к лекарственной терапии. Здравоохранение должно быть пациентоориентированным, и ЦАОПы позволяют нам это реализовать», — подчеркнул главный онколог региона, главный врач областного онкодиспансера Андрей Орлов.

До 2024 года всего области будет открыто 12 центров амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

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Здравоохранение
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