Более 6000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию

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В первую очередь на расширенное обследование в рамках диспансеризации поликлиники приглашают пациентов, кто перенес среднюю и тяжелую формы заболевания.

«Мы всем пациентам, перенесшим COVID-19, рекомендуем проходить диспансеризацию, так как, к сожалению, бывают отсроченные осложнения, которые иногда протекают скрыто, и мы можем упустить время, чтобы минимизировать риски возможных осложнений, — поясняла заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Остапенко. — Наша поликлиника работает с 8 до 20 часов, включая выходные дни. Это удобно и для работающего населения, а медицинским работникам позволяет усилить контроль за состоянием здоровья наших жителей».

Нина Коршикова переболела инфекцией в июле 2020 года. Сейчас она чувствует себя хорошо, но пришла пройти диспансеризацию, чтобы узнать мнение специалистов о состоянии своего здоровья.

«Диспансеризацию прохожу ежегодно, — рассказывает пациент. — А сейчас она мне особенно нужна, так как позволит сдать все анализы и пройти углубленное обследование. Всем, кто переболел, нужно обязательно пройти такую диспансеризацию. За эту возможность я благодарна врачам. В поликлинике №15 наблюдаюсь амбулаторно, и чувствую огромное внимание врачей и всего медицинского персонала к пациентам. Думаю, мне помогло восстановиться и то, что в поликлинике я проходила реабилитацию».

Исполняющая обязанности заведующего отделением медицинской профилактики врач Светлана Ананьева рассказывает, в чем заключается диспансеризация для таких пациентов:

«Первый этап начинается с опроса и анкетирования, которые направлены на выявление постковидного синдрома, затем определяется сатурация, то есть насыщение крови кислородом, дается оценка функций внешнего дыхания, проводится спирометрия или спирография, ЭКГ, берутся анализы крови проводится рентгенография грудной клетки. При наличии жалоб пациента на одышку, отеки, ухудшение состояния назначается тест 6-минутной ходьбой. В течение 6 минут пациент проходит определенную дистанцию, чтобы выявить толерантность к физическим нагрузкам. Он показывает наличие сердечно-сосудистой недостаточности. Второй этап диспансеризации включает в себя эхокардиографию, УЗИ сосудов нижних конечностей, затем мы направляем пациентов на компьютерную томографию легких и рекомендуем пройти медицинскую реабилитацию в условиях дневного стационара поликлиники, чтобы улучшить состояние пациентов после перенесенных заболеваний».

В регионе по результатам 1 этапа на дополнительное обследование в рамках второго этапа направлено 407 человек, к врачам-специалистам (кардиологу, неврологу, эндокринологу, пульмонологу, ревматологу и другим) вне рамок диспансеризации направлено более 600 человек, около 2500 человек взяты на диспансерное наблюдение, более 450 человек направлены на медицинскую реабилитацию.

«Основная цель углубленной диспансеризации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию , — выявление осложнений. Это могут быть и тромбозы, и поражение легких, сердца, нервной системы, дыхательная недостаточность. Поэтому пациенты должны внимательнее отнестись к своему здоровью и пройти тщательное обследование», — подчернкула заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Остапенко.

Фото из открытых источников