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Более 4300 жителей Кошкинского района получают медпомощь в новых условиях

28 декабря 2022 18:47
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В ближайшие дни в подразделение будет передан новый автомобиль марки «Лада-Ларгус»

Продолжается масштабная модернизация медицинской инфраструктуры региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В этом году в 13 поликлиниках, 19 офисах врачей общей практики, 5 фельдшерско-акушерских пунктах выполнен капитальный ремонт. Подразделения оснащаются новым оборудованием и автотранспортом.

Жители села Большое Ермаково Кошкинского района посещают обновленный офис врача общей практики. Прием пациентов здесь более 15 лет ведет врач Любовь Белоусова.

 «Условия в офисе стали более комфортными: отремонтирован фасад и все помещения, установлен пандус для маломобильных пациентов. Каждый день слышим позитивные отзывы, — отметила Любовь Ильинична. — Кроме того, мы получили новую медтехнику — спирометр, глюкометр, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, оборудование для физиотерапевтических процедур».

К территории обслуживания офиса относятся пять населенных пунктов — села Большое Ермаково и Ерандаево, Большая Романовка, Степная Шентала, поселок Власть Труда.

 «В общей сложности у нас получают помощь 1579 человек, — рассказала Любовь Белоусова. — Во всех селах есть ФАПы. Для диспансеризации, профосмотров, наблюдения за состоянием людей с хроническими заболеваниями выезжаем к жителям с медицинской сестрой, маломобильных пациентов посещаем на дому. Всегда берем с собой новый портативный аппарат ЭКГ. Это очень удобно: результат отображается на планшете, можно распечатать его, направить коллегам в ЦРБ или кардиодиспансер для анализа. Информация хранится в памяти на протяжении всего динамического наблюдения».

В ближайшие дни в подразделение будет передан новый автомобиль марки «Лада-Ларгус», приобретенный в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Всего в этом году в учреждение поступило 5 единиц автотранспорта.

 «Мы обслуживаем территорию площадью более 1600 квадратных метров. Мероприятия регионального проекта комплексно способствуют повышению доступности медицинской помощи: в подразделениях создаются комфортные условия для пребывания пациентов, новый автотранспорт помогает в организации работы мобильных бригад, транспортировки лекарств, — сообщил главный врач Кошкинской больницы Виталий Салманидин. — В этом году также обновлены офис врача общей практики в селе Новая Кармала, ФАП в соседнем населенном пункте — Старая Кармала. В 2021 году в селе Большая Романовка возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Таким образом, более 4300 жителей района получают медицинскую помощь в улучшенных условиях».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В ближайшие дни в подразделение будет передан новый автомобиль марки «Лада-Ларгус»
28 декабря 2022  18:47
Более 4300 жителей Кошкинского района получают медпомощь в новых условиях
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