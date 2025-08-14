Я нашел ошибку
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности,
Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением
В Октябрьском районе работает "Автобус здоровья"– специальный транспорт, который помогает жителям бесплатно добраться до поликлиники на диспансеризацию.
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время.
Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу
Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Специальной военной операции. 
По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль Нива 
14 августа 2025 17:53
С начала года автобус уже совершил 28 рейсов, а его услугами воспользовались более 220 человек.Формат обеспечивает доступ к диспансеризации для пожилых и маломобильных граждан. Автобус ездит по заявкам жителей, забирает людей от дома и отвозит в отделение медицинской профилактики @public211805388
(Самарской городской больницы №4), а после приема – довозит обратно.

В рамках диспансеризации пациенты проходят анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ- исследование, консультацию врача терапевта и сдают необходимые анализы. При необходимости получают направления на обследования к узким специалистам.

«Автобус начал курсировать с 2018 года, в том числе при поддержке администрации Октябрьского района. Проект дает возможность маломобильным пациентам пройти диагностику и своевременно выявить заболевание. Каждый месяц обследование проходят более 40 человек», – отметила главный врач больницы Наталья Виктор.

Воспользоваться акцией может любой житель Октябрьского района старше 18 лет. Запись в «Автобусе Здоровья» открыта каждую неделю через старшего по дому или председателей ТОС, управляющих микрорайонами. Для того чтобы попасть на следующий рейс, запланированный на 19 августа, необходимо зарегистрироваться до 18 числа.

Профилактике заболеваний и поддержке здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

 

Фото:  минздрав СО

