Более 2500 жителям провели операции на сердце в Самарском кардиодиспансере за 6 месяцев 2021 года

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За 6 месяцев 2021 года в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова оперативное лечение различных сердечных заболеваний выполнено 2741 жителям Самарской области.

«Чаще всего хирургические вмешательства проводились пациентам с острым коронарным синдромом – 1442 стентирования и 311 коронарных шунтирований, — отметил заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера, главный кардиолог Самарской области, профессор Дмитрий Дупляков. — С различными формами нарушений сердечного ритма прооперированы 731 человек. В детском кардиохирургическом отделении выполнено 128 оперативных вмешательств, в том числе детям до 1 года».

В рамках нацпроекта для пациентов, перенесших острое сердечно-сосудистое событие, организовано бесплатное лекарственное обеспечение при выписке из стационара, на базе которого функционирует региональный сосудистый центр или первичное сосудистое отделение. Далее пациенты в течение одного года обеспечиваются бесплатно лекарственными препаратами в учреждении здравоохранения по месту жительства в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи.

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