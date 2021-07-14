Более 2500 жителям провели операции на сердце в Самарском кардиодиспансере за 6 месяцев 2021 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одно из них – зона отдыха на Центральном пруду.
Дмитрий Азаров проконтролировал качество проведения ремонтных работ общественных пространств в селе Исаклы
В Кинеле реализуется проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В Кинеле преображают территории вокруг озера Крымское
В отдаленных районах Самарской области на дорожных объектах ремонта применяют новую спецтехнику.
В этом году завершат ремонт  автомобильной дороги регионального значения Похвистнево – Клявлино
Губернатор поручил главе района организовать для победителей поездку на матч «Крыльев Советов» в Самаре.
«Лето с футбольным мячом»: в селе Исаклы завершился муниципальный этап турнира по дворовому футболу
За разъяснениями #ЦУР63 обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области.
ЦУР СО: поступают многочисленные вопросы о единовременном пособии на детей школьного возраста
Общественная инициатива «Чистое село» имеет большое социальное значение и широкий общественный резонанс.
«Чистое село»: в селе Тимашево завершены работы по восстановлению напорного канализационного коллектора
Программа «Территория – 63» направлена на развитие регионального краеведческого туризма в молодежной среде.
В губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
"Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать."
Нападающий датского клуба "Вайле" Герман Онугха перешел в "Крылья Советов"
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.12
0.06
EUR 87.39
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 2500 жителям провели операции на сердце в Самарском кардиодиспансере за 6 месяцев 2021 года

14 июля 2021 14:23
141
В рамках нацпроекта для пациентов, перенесших острое сердечно-сосудистое событие, организовано бесплатное лекарственное обеспечение при выписке из стационара.

За 6 месяцев 2021 года в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере  им. В.П. Полякова оперативное лечение различных сердечных заболеваний выполнено 2741 жителям Самарской области.

«Чаще всего хирургические вмешательства проводились пациентам с острым коронарным синдромом – 1442 стентирования и 311 коронарных шунтирований, — отметил  заместитель главного врача  Самарского областного клинического кардиологического диспансера, главный кардиолог Самарской области, профессор Дмитрий Дупляков. —  С различными формами нарушений сердечного ритма прооперированы 731 человек. В детском кардиохирургическом отделении выполнено 128 оперативных вмешательств, в том числе детям до 1 года».

В рамках нацпроекта для пациентов, перенесших острое сердечно-сосудистое событие, организовано бесплатное лекарственное обеспечение при выписке из стационара, на базе которого функционирует региональный сосудистый центр или первичное сосудистое отделение. Далее пациенты в течение одного года обеспечиваются бесплатно лекарственными препаратами в учреждении здравоохранения по месту жительства в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: операции на сердце Самарский кардиодиспансер

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В рамках нацпроекта для пациентов, перенесших острое сердечно-сосудистое событие, организовано бесплатное лекарственное обеспечение при выписке из стационара.
14 июля 2021  14:23
Более 2500 жителям провели операции на сердце в Самарском кардиодиспансере за 6 месяцев 2021 года
141
В Самаре заболели 89 человек.
14 июля 2021  14:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
189
Роспотребнадзор и Минздрав Египта в ближайшее время подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.
13 июля 2021  23:51
Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране
542
РФПИ делает все необходимое, для того, чтобы
13 июля 2021  22:30
Сенатор Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС
474
В Самаре 77 заболевших.
13 июля 2021  15:47
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
532
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
13 июля 2021  13:34
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
487
13 июля 2021  13:29
В Самаре прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов
279
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
712
Препаратом «Спутник V».
12 июля 2021  18:49
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации
618
В Самаре заболел 101 человек.
12 июля 2021  15:33
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
730
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
409
Весь список
В центре внимания
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
14 июля 2021  13:19
Не снижается: в Самарской области за сутки на 14 июля выявлены 240 заболевших коронавирусом
204
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
14 июля 2021  12:55
В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников
193
В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» появится современный стадион
14 июля 2021  12:28
В Самаре около спортивного комплекса «Орбита» появится современный стадион
160
Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля
14 июля 2021  11:47
Заявления на выплаты детям школьного возраста начнут приниматься с 15 июля
228
В Тольятти будет открыто экологически безопасное производство железобетонных изделий.
13 июля 2021  17:52
Губернатор проинспектировал ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий «Флоркон» в Тольятти
705
Весь список