Более 25 тысяч жителей Самарского региона уже защитились от гриппа с помощью вакцинации

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Об этом рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной прививочной кампании.

«Около 500 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей уже распределены во все прививочные пункты региона. Также ожидаем поставку в течение ближайших полутора месяцев еще 1,5 миллионов доз вакцины. В совокупности это составит почти 1 миллион 900 тысяч доз, из которых 1,5 миллиона доз предназначены для взрослых и более 410 тысяч — для детей. В целом, это позволит достичь 60%-го охвата населения и сформировать иммунную прослойку», - отметил руководитель ведомства.

В регион поставлены три вида вакцины - «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри».

Более 25 тысяч жителей Самарской области уже сделали правильный выбор и прошли вакцинацию от гриппа.

Ежедневно в прививочных пунктах вакцинируются около 5000 человек. Мощности всех пунктов вакцинации позволяют в день прививать более 30 000 человек.

Прививаться нужно именно сейчас, подчеркивают специалисты. Традиционно значимый подъем заболеваемости вирусными инфекциями приходится на конец октября-ноябрь. Важно, чтобы до этого периода уже успел сформироваться иммунитет у значительной части населения.

Из-за прививки заболеть нельзя, причинно-следственной связи между прививкой и развитием заболевания нет, говорят врачи.

Прививка не даёт 100% гарантии защиты от заражения, но она существенно минимизирует риск развития серьёзных осложнений гриппа - пневмонии, гриппозного менингита и др.

После вакцинации не стоит пренебрегать всеми остальными факторами защиты от вирусных инфекций – личная гигиена, здоровый образ жизни, масочный режим и ограничение пребывания в общественных местах в период подъема заболеваемости.

На сайте регионального министерства здравоохранения размещена карта пунктов вакцинации. На ней можно увидеть количество доз вакцины в каждом конкретном пункте, его график работы.

«Управляемость любой инфекцией обеспечивается полнотой и охватом вакцинации. Чем больше мы обеспечим иммунитет у населения в результате вакцинации, тем проще будет управлять теми подъемами заболеваемости, которые возникнут, - подчеркнул Армен Бенян. – И мы продолжаем говорить о необходимости формирования культуры профилактики и вакцинации в каждой семье. Вакцинация от гриппа – это семейное дело, важно защитить всех родных от тяжелого течения вирусной инфекции и предотвратить опасные осложнения для здоровья. И государство заботится о здоровье семей, предоставляя возможность сделать прививку от гриппа бесплатно».