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Более 200 медработников региона получат единовременные выплаты по трудоустройстве в учреждения в сельской местности и малых городах

30 ноября 2023 14:01
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Более 200 медработников получат единовременные выплаты по трудоустройстве в учреждения в сельской местности и малых городах

Самарская область в числе 16 регионов России получит дополнительное финансирование на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Распоряжение о перераспределении на эти цели средств федерального бюджета подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«На протяжении 3 лет Самарская область демонстрирует одну из лучших практик привлечения специалистов в сельскую местность и вместе с несколькими регионами страны получает дополнительное финансирование из средств федерального бюджета на реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Также областной бюджет принимает участие в софинансировании этих мероприятий. С 2020 года мы отмечаем значительный рост числа желающих переехать на работу в сельскую местность и малые города. Это связано как с расширением перечня медицинских должностей, участвующих в кадровых программах, так и с увеличением размера предоставляемой единовременной выплаты. Успешный опыт нашего региона в реализации кадровых программ изучают другие регионы России», - рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

Всего в 2023 году планируется предоставить выплаты

  • 207 специалистам: 115 врачам и 92 средним медицинским работникам
  •  уже получили выплаты 154 специалиста: 89 врачей и 65 средних медицинских работников.

Всего за время действия программ выплаты получили почти 1500 медицинских работников.

При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

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