Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях.

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В поселке Краснооктябрьский Большечерниговского района завершается капитальный ремонт офиса врача общей практики в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. Улучшение условий оказания медицинской помощи, развитие первичной медико-санитарной помощи — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Ремонт офиса врача общей практики начался в сентябре 2021 года.

«В настоящее время в здании выполнены отделочные работы, заменены системы водоснабжения, отопления и электроосвещения, – рассказал главный врач Большечерниговской больницы Андрей Мирошниченко. – В штате подразделения — две медицинские сестры, также в соответствии с графиком прием пациентов ведут узкие специалисты, приезжающие из районного центра. Ремонт позволит нам создать наиболее комфортные условия для пациентов и медицинских работников».

Всего в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения проводится ремонт в 24 подразделениях медучреждений региона.