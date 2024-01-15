Более 1000 медработников региона получили соцподдержку

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В регионе уделяется особое внимание поддержке медицинских работников. Мероприятия национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, помогают привлекать специалистов в систему здравоохранения и оказывать им поддержку при трудоустройстве.

Все больше медработников становятся участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За последний год в больницы малых городов и сельских территорий трудоустроились 115 врачей и 92 средних медработника. Они получили компенсационные выплаты — 1 млн и 500 тысяч рублей, — врачи и средние медработники в селах, которые относятся к труднодоступным территориям — 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно.

Для представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей предусмотрены «подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей. Такую поддержку могут получить выпускники вузов, специалисты из других регионов и стран независимо от возраста при трудоустройстве. В 2023 году «подъемные» получили 590 человек.

Более 350 специалистов воспользовались господдержкой для улучшения жилищных условий. По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости. В 2023 году выплату получили 314 врачей и средних медицинских работников в сельской местности.

Врачи в возрасте до 40 лет также могут получить компенсацию расходов в размере 50% банковской ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 000 рублей ежегодно в течение 3 лет.

Одна из новых мер предусмотрена для молодых специалистов — врачей-психотерапевтов, фармацевтов, провизоров, медицинских психологов.

Они могут получить поддержку на выбор — от денежной выплаты в течение 3-х лет с момента трудоустройства до компенсации затрат на научно-исследовательскую деятельность. Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждого специалиста.

Кроме того, действуют муниципальные программы поддержки медицинских работников. Они включают предоставление жилья, компенсацию аренды, стипендии для студентов-«целевиков» и другие выплаты.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Меры поддержки, наставничество, обновление медицинской инфраструктуры больниц помогают привлекать специалистов в сельскую местность и малые города. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке главы региона.

Фото предоставлено пресс-службой минздрава СО