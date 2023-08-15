Более 10 тысяч жителей Кинель-Черкасского района прошли обследования в приемно-диагностическом отделении ЦРБ

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На протяжении полугода жители Кинель-Черкасского района получают помощь в новом приемно-диагностическом корпусе центральной районной больницы, возведенном по национальному проекту «Здравоохранение».



В подразделении сосредоточены возможности для оказания неотложной и экстренной, а также плановой консультативной помощи взрослым и детям. Амбулаторно в новом корпусе уже прошли обследования свыше 7300 пациентов, более 4500 жителям оказана необходимая помощь по экстренным и неотложным показаниям.



Приемно-диагностические отделения созданы в этом году в четырех муниципальных районах Самарской области — Сергиевском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском. Проект совмещает функции приемного отделения стационара, отделения скорой помощи — круглосуточно работают противошоковая палата и операционная, — а также амбулаторного подразделения, где ведут консультативный прием узкие специалисты, проводятся скрининговые исследования в рамках диспансеризации.



«Противошоковая палата, кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгенологическое отделение и эндоскопический кабинет — все сконцентрировано в стенах отделения. Кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием. Всё продумано до мелочей — таким образом, чтобы пациент мог пройти необходимые процедуры, диагностику и консультации без лишних перемещений. Это значительно сокращает временные затраты при оказании пациентам неотложной и экстренной помощи», – подчеркивает заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Нина Лохова.



Со дня открытия корпуса специалисты выполнили почти 2000 компьютерных томографий, порядка 6000 рентгенографий, свыше 600 эндоскопических исследований.



«Весной бригада скорой помощи доставила к нам сразу 5 человек с отравлением угарным газом, — рассказал заместитель главного врача по лечебной части Павел Журавлев. — Троим пациентам сразу обеспечили дополнительную подачу кислорода, двум требовалась экстренная помощь. Тяжелых пациентов оперативно разместили в реанимационной палате и подключили к аппарату ИВЛ. Нам не пришлось терять время на перемещение их в другие отделения, всю помощь оказали здесь».



Региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.



Всего в этом году в регионе планируется возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах. В 56 зданиях медицинских подразделений будет выполнен капитальный ремонт.

Фото: минздрав СО