Отмечается, что аферисты обещают одобрить кредит с кабальными годовыми процентами почти всем, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей.
МВД: мошенники похищают деньги под предлогом оформления виртуальной кредитки
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акрон" обыграл московское "Динамо" -2:1
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +5, +7°С.
9 ноября в регионе без осадков, до +8°С
Уроки мужества учат ребят помнить и чтить доблестные подвиги павших героев.
Полицейские региона провели уроки мужества с учащимися образовательных организаций
С 2022 года музей приглашает молодых людей на экскурсии, интерактивные программы, фольклорные мероприятия, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, образовательные программы.
Сергиевский историко-краеведческий музей – лидер программы «Пушкинская карта»
Это порядка 40% от численности населения региона.
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Залесская отмечает, что эта книга – личный способ «оставить в нашей памяти тех людей, которые защищали нас, защищали нашу землю, защищали наш народ».
В СОУНБ пройдёт открытый телемост с автором книги «Зелёные мили» Еленой Залесской
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа

8 ноября 2025 16:13

8 ноября 2025 16:13
140
Это порядка 40% от численности населения региона.

Вирусные инфекции особенно опасны для пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей. У этих групп населения вирус может вызвать обострение имеющихся болезней и тяжелые осложнения.

На данный момент более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа, среди которых порядка 370 тысяч — детское население. Это порядка 40% от численности населения региона.

Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжёлого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон.

️ Чтобы избежать заражения, в первую очередь, необходимо соблюдать правила личной гигиены. При наличии острых симптомов вирусных инфекций, включая высокую температуру, не следует заниматься самолечением, важно обратиться к специалистам для обследования и получения медицинской помощи.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

