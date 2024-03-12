Благодаря программе «Земский доктор» за три года в Кинельскую больницу трудоустроились 29 врачей

200

Целевое обучение, программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», другие меры поддержки помогают привлекать молодых специалистов в сельскую местность. При трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям выпускники вузов также могут получить подъемные в размере 200 и 300 тысяч рублей.



За три года в Кинельскую больницу благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроились 37 специалистов. Среди них и молодой врач-кардиолог Ольга Глушкова.

После школы будущий врач поступила в СамГМУ по целевому направлению: «Мне всегда нравилась детская кардиология. Я рада, что решилась и поступила в ординатуру на базе детского кардиохирургического отделения Самарского областного кардиодиспансера».



Завершив обучение, Ольга Глушкова трудоустроилась в Кинельскую ЦРБ.



«Недавно я прошла обучение по ультразвуковой диагностике и теперь выполняю УЗИ сердца детям. Проводим медосмотры детей в возрасте до года, перед школой в 6 лет и подростков. Также осматриваем детей, которые посещают спортивные секции. Около 200 детей стоят на диспансерном учёте с врождёнными пороками сердца, нарушением ритма, после операций», — рассказала врач.

Хорошей поддержкой для семьи специалиста стала выплата по программе «Земский доктор».



Напомним, обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Ежегодно более 1500 медработников участвуют в социальных программах.

Фото - Минздрав Самарского региона