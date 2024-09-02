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Автопарк Самарской поликлиники №15 обновлен двумя автомобилями на базе Lada Granta и Niva

2 сентября 2024 19:26
169
С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.

Два автомобиля на базе Lada Granta и Niva, оснащённая носилками, поставлены в Самарскую городскую клиническую поликлинику №15 в рамках национального проекта «Здравоохранение». С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.

За поликлиникой закреплено порядка 73600 жителей.

«28% прикреплённого населения – люди пожилого возраста, 14 тысяч – детское население. Достаточно большой объем медпомощи оказывается пациентам на дому. На автомобилях доставляем также ЭКГ-оборудование, ультразвуковую аппаратуру для проведения профилактических мероприятий на дому, расходный материал для забора крови», – рассказала главный врач Самарской поликлиники №15 Анна Дзюбайло.

На «Ниве» бригада неотложной помощи осуществляет госпитализацию пациентов в стационар.

«“Нива” полностью укомплектована, имеются все возможности для подключения дефибриллятора, ЭКГ-аппаратуры. Машины с носилками, полученные за последние несколько лет, стали большим подспорьем в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ», – отметила Анна Владимировна.

Обновление автопарка расширило возможности оказания медицинской помощи.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

 

Фото:   минздрав СО/Алесей Коновалов

Теги: Медицина

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