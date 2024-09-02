Автопарк Самарской поликлиники №15 обновлен двумя автомобилями на базе Lada Granta и Niva

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Два автомобиля на базе Lada Granta и Niva, оснащённая носилками, поставлены в Самарскую городскую клиническую поликлинику №15 в рамках национального проекта «Здравоохранение». С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.



За поликлиникой закреплено порядка 73600 жителей.



«28% прикреплённого населения – люди пожилого возраста, 14 тысяч – детское население. Достаточно большой объем медпомощи оказывается пациентам на дому. На автомобилях доставляем также ЭКГ-оборудование, ультразвуковую аппаратуру для проведения профилактических мероприятий на дому, расходный материал для забора крови», – рассказала главный врач Самарской поликлиники №15 Анна Дзюбайло.



На «Ниве» бригада неотложной помощи осуществляет госпитализацию пациентов в стационар.



«“Нива” полностью укомплектована, имеются все возможности для подключения дефибриллятора, ЭКГ-аппаратуры. Машины с носилками, полученные за последние несколько лет, стали большим подспорьем в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ», – отметила Анна Владимировна.



Обновление автопарка расширило возможности оказания медицинской помощи.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО/Алесей Коновалов