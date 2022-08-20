Автопарк Безенчукской ЦРБ пополнили 13 машин на базе «Лада-Гранта»

64

Новые автомобили помогают специалистам Безенчукской центральной районной больницы оперативно оказывать медицинскую помощь жителям. В начале августа автопарк учреждения пополнили 13 машин на базе «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом. 4 августа Глава региона вручил сотрудникам районных больниц ключи от 30 новых автомобилей для оказания медицинской помощи.



Легковые автомобили, поставленные в Безенчукскую больницу, используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, пациентов в подразделения при необходимости, а также для транспортировки биоматериалов в лаборатории, доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных населенных пунктов.



«В 2019–2021 годах мы также получили 13 новых автомобилей, среди которых "Лада-Гранта", "Лада-Ларгус" и газель "ГАЗ-Соболь". Теперь автопарк больницы полностью обновлен. Это уже позволило повысить и доступность медицинской помощи для жителей, и оперативность нашей работы», — рассказал главный врач учреждения Евгений Адоевский.



Автомобили переданы сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Заволжский, Владимировка, Макарьевка, Привольный, Преображенка, имеющих водительские удостоверения. В ближайшее время водительские права получит фельдшер села Никольское, и автомобиль также будет использоваться для оказания медицинской помощи жителям. Четыре машины прикреплены к детскому и взрослому отделениям Безенчукской поликлиники. Другие два автомобиля активно используются для организации выездов мобильных медицинских бригад в отдаленные села.



Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта поселка Заволжский Елена Лунева работает в подразделении более 20 лет.



«Я оказываю помощь около 600 жителям поселка Заволжский, а также соседнего села. Новый автомобиль выручает: больные оперативно получают необходимую помощь, и я быстрее успеваю всех навестить», — отметила Елена Анатольевна.



Всего в этом году в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.

Фото: минздрав СО