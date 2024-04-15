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Армен Бенян провел совещание, на котором,  обсудили вопросы развития сердечно – сосудистой хирургии

15 апреля 2024 21:08
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"Ежегодно сердечно-сосудистые хирурги в рамках плановых и экстренных вмешательств спасают тысячи пациентов", - отметил министр. 

Сегодня на оперативном совещании под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна обсудили вопросы развития сердечно – сосудистой хирургии Самарской области.

С докладом «Объемы оперативных вмешательств при сердечно – сосудистых заболеваниях в Самарской области» выступил главный внештатный специалист по сердечно – сосудистой хирургии министерства здравоохранения Самарской области Дмитрий Кузнецов.

В регионе 6 государственных учреждений оказывают специализированную помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»:
 Областной кардиодиспансер им. В.П. Полякова
 Областная больница им.В.Д. Середавина
 Самарская больница № 1 им. Н.И. Пирогова
 Тольяттинская больница № 5
 Тольяттинская больница № 2 им. В.В. Баныкина
 Клиники СамГМУ

В центре внимания специалистов такие направления, как:
рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях при хронической ишемической болезни сердца и остром коронарном синдроме
открытые операции по протезированию аорты
коронарное шунтирование. В год проводится около 1000 операций. В этом году планируется в 2 раза увеличить число таких вмешательств в больнице имени Баныкина, а также увеличение числа операций запланировано в кардиодиспансере после открытия 5-й операционной.
рентгенэндоваскулярные вмешательства на сосудах нижних конечностей при критической ишемии. Будут проведены мероприятия с целью увеличения числа вмешательств и их качества.

"В регионе служба сердечно-сосудистой хирургии развивается благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Это и переоснащение специализированных отделений, и внедрение новых методов, и постоянная работа по привлечению специалистов, обучению и повышению квалификации. Ежегодно сердечно-сосудистые хирурги в рамках плановых и экстренных вмешательств спасают тысячи пациентов, - отметил министр. - Но всегда необходимо работать на опережение, совершенствовать подходы к организации медицинской помощи. Так, одно из направлений, которое будем развивать - оказание помощи пациентам с заболеваниями сосудов нижних конечностей. Главным внештатным специалистам по сердечно – сосудистой хирургии и по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению поручено проработать дополнительные мероприятия, в том числе совместно с первичным звеном здравоохранения, для своевременного выявления и эффективного лечения заболеваний".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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