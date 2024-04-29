С 1 по 21 мая в Самарской области ограничили посещение лесов

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Как сообщили в ведомстве, почти весь месяц в Самарской области будут обрабатывать лесные насаждения.

Жителям региона настоятельно рекомендуют с 1 по 21 мая не ходить в лес и не въезжать на территорию на транспортных средствах. За помощью можно обратиться по номеру 112.

Кроме того, обработают от клещей и улицы Самары. За сезон специалисты планируют распылить химические средства на 290 гектарах.

Также в губернии введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября 2024 года, пишет Сова.