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Был ли перегружен теплоход, идущий от Самары до Гавриловой Поляны, установит проверка
Был ли перегружен теплоход, идущий от Самары до Гавриловой Поляны, установит проверка
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Был ли перегружен теплоход, идущий от Самары до Гавриловой Поляны, установит проверка

29 апреля 2024 13:20
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Был ли перегружен теплоход, идущий от Самары до Гавриловой Поляны, установит проверка

Информация о том, что 28 апреля 2024 года на судно посадили больше пассажиров, чем положено, появилась в соцмедиа.

Как сообщили 29 апреля 2024 года в Приволжской транспортной прокуратуре, начата проверка информации о том, что в Самаре при перевозке водным транспортом были нарушены требования безопасности граждан. Речь идет о рейсе теплохода «Москва-95», следовавшем в воскресенье, 28 апреля, от Самары до Гавриловой Поляны. Очевидцы в соцсетях сообщили, что при вместимости не более 225 человек на судно посадили более 300 человек вместе с грузом и велосипедами.

Куйбышевская транспортная прокуратура выяснит, соблюдались ли во время этого рейса требования безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, пишет СитиТраффик.

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