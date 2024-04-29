«Крылья Советов» сыграли с «Краснодаром» вничью  – 0:0

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«Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали «Краснодар».

На 8 минуте встречи после навеса Виктора Са в штрафную Сергей Волков переправил мяч в сетку ворот, но главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал со стороны нападающего игру рукой, и взятие ворот зафиксировано не было.

На 64 минуте встречи за фол на Никите Салтыкове, Сергей Волков получил второе в матче предупреждение, и гости остались в меньшинстве.

Не смотря на обилие голевых моментов, попаданий самарцев в штангу и перекладину, счет так и остался ничейным – 0:0.

Впервые в этом чемпионате в матче «Крыльев» не было забитого ни одного гола.

В следующем матче «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 4 мая в 18:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-слжба ПФК "КС"

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