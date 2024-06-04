«Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с РКЦ «Прогресс»

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В рамках мероприятий, посвящённых 130-летию РКЦ «Прогресс», тренировочную базу «Крыльев» посетила делегация центра. Ранее сотрудники «Прогресса» организованно посетили матч «Крылья Советов» – «Пари НН», в ходе которого горячо поддерживали нашу команду!

Делегацию ракетно-космического центра встретил директор Академии «Крыльев» Сергей Марушко и заслуженный ветеран Валерьян Панфилов. Они провели экскурсию по базе, показали, где тренируются и отдыхают игроки.

В честь юбилея коллективу центра «Прогресс» был вручен памятный сувенир – мяч с автографами игроков «Крыльев». В свою очередь начальник испытательного центра РКЦ «Прогресс» Виталий Жуков подарил от коллектива макет ракеты-носителя «Союз».

Главным событием встречи стал матч между командами «Крыльев Советов» и «Прогресса». Основу «Крыльев» составили ветераны Вячеслав Попов, Рустям Фахрутдинов и сотрудники клуба. В команде «Прогресса» с капитанской повязкой вышел заместитель начальника цеха основного производства, экс-игрок «Крыльев» Алексей Торин. Спортсмены обеих команд показали красивую игру, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"