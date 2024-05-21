25 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу общественного транспорта

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В ближайшую субботу, 25 мая 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 30 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Пари Нижний Новгород". Начало матча в 17:30.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамваев. Напоминаем, что в связи с началом капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 11, 22, 24, 25 следуют от Барбошиной поляны. Чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации г. о. Самара по ссылкам.

По окончании матча дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Будет усилена и работа автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации профильного городского департамента, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Фото: администрация Самары