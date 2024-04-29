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В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента
В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента
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В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента

29 апреля 2024 18:51
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В Большом Кремлевском дворце началась подготовка к инаугурации президента

Подготовка к инаугурации президента РФ Владимира Путина проходит в Большом Кремлевском дворце. Само мероприятие пройдет 7 мая, сообщил корреспондент Виктор Синеок, показывая кадры с места.

«Все то время, пока президент поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца, военнослужащие президентского полка держат равнение и провожают его поворотом головы», — передает корреспондент «Известий» Синеок происходящее во время подготовки к инаугурации. Он добавил, что военные полка держат равнение три минуты, это требует особых навыков.

Также корреспондент отметил, что президентский штандарт и государственный флаг страны во время церемонии несут рядовые солдаты. Вес древка с полотнищем составляет порядка семи килограмм, передает «Пятый канал».

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