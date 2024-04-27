Самарский ботсад радует гостей цветением: фото

80

С 22 апреля открылся Самарский ботанический сад университета им. Королёва. Благодаря ранней весне он уже сейчас утопает в цвету. Вишня, черемуха, миндаль, нарциссы - корреспондент НИА Самара приглашает полюбоваться ими на фото, а всех желающих посмотреть на эту красоту вживую ждут в Ботсаду.

В будние дни сад будет работать с 10.00 до 20.00,

в выходные и праздничные дни с 10.00 до 17.00.

Санитарный день – среда.

Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий.

Ботанический сад напоминает: нельзя собирать любые растения, их цветы, плоды и семена, а также повреждать деревья и кустарники, газоны и цветники. Нельзя устраивать пикники, разводить огонь, кормить животных и птиц.

Фото: Дильдина Светлана