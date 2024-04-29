Ночью 30 апреля местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С

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От Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 30 апреля местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуют для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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