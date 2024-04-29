Ночью 30 апреля местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С

От Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 30 апреля местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуют для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
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