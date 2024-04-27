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В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта

27 апреля 2024 13:42
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В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области) по следующим участкам улично-дорожной сети:

- с 17:00 2 мая 2024 года до 15:00 9 мая 2024 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

- с 06:00 3 мая 2024 года до 15:00 9 мая 2024 года – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- с 17:00 до 23:59 3 мая и 6 мая 2024 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской и от ул. Некрасовской до ул. Л. Толстого, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого
 до ул. Красноармейской;

- с 05:00 до 14:00 7 мая 2024 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской и от ул. Некрасовской до ул. Л. Толстого, по ул. Чапаевской от ул. Л. Толстого
 до ул. Красноармейской;

- с 20:00 8 мая 2024 года до 15:00 9 мая 2024 года – по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Льва Толстого и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Чапаевской, по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской;

- с 06:00 до 15:00 9 мая 2024 года – по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской. по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 15:00 до 23:59 9 мая 2024 года –  по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от Волжского проспекта до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Льва Толстого.

Также с 13:00 до 21:00 5 мая 2024 года будет временно ограничено движение транспорта (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области) по ул. Молодогвардейской на участке
 от ул. Полевой до ул. Маяковского.

Кроме того, будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих улицах:

- с 18:00 2 мая 2024 года до 10:00 10 мая 2024 года – по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 14:00 3 мая 2024 года до 10:00 10 мая 2024 года –  по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;

- с 22:00 7 мая 2024 года до 10:00 10 мая 2024 года – по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Некрасовской;

- с 06:00 8 мая 2024 года до 10:00 10 мая 2024 года – по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Самарской от ул. Некрасовской до ул. Ульяновской.

Скорректирована и работа общественного транспорта в указанные периоды. 

Так, перевозки по одному автобусному маршруту и одному троллейбусному маршруту будут временно прекращены:

-  с 06:00 до 23:59 минут 9 мая 2024 годапо автобусному маршруту № 11 «Губернский рынок – станция метро «Алабинская»;

-  с 20:00 8 мая 2024 года до 15:00 9 мая 2024 годапо троллейбусному маршруту № 16 «Губернский рынок – 6-й причал». 

Движение городского электрического наземного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок трамваями с 17:00 до 23:59 3 мая 2024 года, с 17:00 6 мая 2024 года до 14:00 7 мая 2024 года, с 20:00 8 мая 2024 года до 15:00 9 мая 2024 года организуется по временным схемам:

- трамвайный маршрут № 15 «Ул. Тухачевского – Ул. Чернореченская – Ул. Чапаевская» (работает только по будним дням): в прямом направлении – ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская; в обратном направлении – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – через железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского;

трамвайный маршрут № 20к «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская» (работает только по будним дням): в прямом направлении – ул. Фадеева – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – Станция №1 (ул. Тухачевского); в обратном направлении – Станция №1 (ул. Тухачевского) – ул. Чернореченская – ул. Фадеева;

трамвайный маршрут № 1 «Ул. Чапаевская - Автостанция «Аврора»: в прямом направлении – автостанция «Аврора» – Станция №1 (ул. Тухачевского) – железнодорожный вокзал – ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская; в обратном направлении – Красноармейская/Арцыбушевская – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская – автостанция «Аврора»;

трамвайный маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: в прямом направлении – Юнгородок – ул. Чернореченская - ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская; в обратном направлении – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского/ул. Киевская – автостанция «Аврора» – Юнгородок;

трамвайный маршрут № 5 «Ул. Чапаевская – Барбошина поляна - Стадион «Самара Арена»: в прямом направлении – ул. Фадеева – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1) – железнодорожный вокзал – ул. Арцыбушевская – ул. Фадеева;

- трамвайный маршрут № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – Ул. Чапаевская»: в прямом направлении – ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская; в обратном направлении ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская – железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского;

- трамвайный маршрут № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская»: в прямом направлении – ул. Фадеева – ул. Арцыбушевская – железнодорожный вокзал – Станция №1 (ул. Тухачевского); в обратном направлении – Станция №1 (ул. Тухачевского) – ул. Чернореченская – ул. Фадеева;

- трамвайный маршрут № 22 «15-й микрорайон – Ул. Чапаевская»: в прямом направлении – Барбошина поляна – ул. Чернореченская – ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1) – железнодорожный вокзал – ул. Арцыбушевская – Барбошина поляна.

Изменятся трассы следования и у автобусов маршрутов №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261, а также у троллейбуса маршрута № 6.

Подробно ознакомиться с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта можно в приложениях.

 

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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