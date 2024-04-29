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4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий

29 апреля 2024 10:52
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4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий

В 16.30 главный хранитель музея Татьяна Пульная проведет пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская» (12+). Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwob3w 

В 17.30 в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного» (16+), которую прочитает киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Это будет уже 12 встреча лектория «История жанра в зеркале советского кино» и заключительная перед «летними каникулами». Цикл лекций возобновится осенью.
На лекции речь пойдет о советской комедии. На примере культовых картин эксперт расскажет, почему смех сопровождается несмешными страстями. Посетители узнают подробности об известных фильмах и некоторых позабытых работах, например, кинокартинах Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» (1957, 12+) и «Забытая мелодия для флейты» (1987, 12+).
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwobEa

Теги: Мероприятия

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