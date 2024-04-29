4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий

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В 16.30 главный хранитель музея Татьяна Пульная проведет пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская» (12+). Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwob3w