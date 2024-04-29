В Тольятти прошло пожарно-тактическое учение в здании театра кукол

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На площади Свободы в Тольятти, где ежегодно 9 мая проходят торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сотрудниками 31 пожарно-спасательного отряда было организовано пожарно-тактическое учение в здании театра кукол «Пилигрим».

В этом году театру исполняется 66 лет. Построенный в 1958 году по технологиям того времени и в условиях, когда недавно перенесенному из-за пуска плотины Волжской ГЭС городу Ставрополю требовалось быстро восстановить и создать новые культурно-досуговые центры, было возведено двухэтажное здание с металлической крышей на деревянной обрешетке и стропилах. Такие здания классифицируются как объекты 3 степени огнестойкости.

По тактическому замыслу учения, пожар произошел вследствие неисправности осветительных электроприборов на сцене 1 этажа. Система автоматической пожарной сигнализации сработала штатно. Согласно расчета оперативного штаба на месте тушения пожара, при таком варианте развития событий огонь будет распространяться по деревянному настилу сцены со скоростью 2 метра в минуту, достигнув на момент введения сил и средств подразделений пожарной охраны площади около 40 м2, а во всем здании быстро установится плотное задымление.

Прибывшие на место вызова огнеборцы потушили условный пожар.

В отработке его ликвидации были задействованы подразделения пожарной охраны Тольяттинского гарнизона по рангу пожара № 2 , при котором на месте были созданы 3 боевых участка, оперативный штаб, проложено 4 магистральные линии. Работали 11 звеньев газодымозащитной службы с 10 стволами КУРС-8, 30 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС