Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы

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Руководитель ведомства встретился с коллективом больницы и представил нового руководителя учреждения. На должность главного врача назначен Александр Медведев.

Стаж в здравоохранении Александра Викторовича — более 26 лет, из них более 20 лет на руководящих должностях. Александр Медведев был доцентом кафедры глазных болезней Самарского государственного медицинского университета, работал главным врачом Самарской больницы филиал № 1 ФМБА России. Кандидат медицинских наук.

В рамках встречи с медработниками больницы Армен Бенян акцентировал внимание на необходимость активизации работы по своевременному оказанию медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение их современными препаратами, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Также на совещании обсудили вопросы организации вакцинации от COVID-19. Министр подробно ознакомился с работой прививочного кабинета, поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинации среди групп риска — пациентов с хроническими заболеваниями, жителей района старше 60 лет.

Кроме того, в рамках визита Армен Бенян осмотрел отделение скорой медицинской помощи, обсудил со специалистами больницы порядок работы лаборатории, организацию неотложной медицинской помощи населению и готовность учреждения к приему нового диагностического оборудования.

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Исаклинскую больницу планируется поступление 18 единиц оборудования, в том числе рентгеновской установки,эндоскопического оборудования, ЭКГ-аппаратов и др.

Совместно с главой Исаклинского района Валерием Ятманкиным обсудили также вопросы ремонта котельной, подготовки лечебного учреждения к следующему отопительному сезону.

Фото: минздрав СО