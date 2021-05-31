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Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы

31 мая 2021 20:18
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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.

Руководитель ведомства встретился с коллективом больницы и представил нового руководителя учреждения. На должность главного врача назначен Александр Медведев.

Стаж в здравоохранении Александра Викторовича — более 26 лет, из них более 20 лет на руководящих должностях. Александр Медведев был  доцентом кафедры  глазных болезней Самарского государственного медицинского университета, работал главным врачом  Самарской больницы филиал № 1  ФМБА России. Кандидат медицинских наук.

В рамках встречи с медработниками больницы Армен Бенян акцентировал внимание на необходимость активизации работы по своевременному  оказанию медицинской помощи пациентам   с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение их современными препаратами, в том числе  в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Также на совещании обсудили вопросы организации  вакцинации от COVID-19. Министр подробно ознакомился с работой  прививочного кабинета, поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинации среди  групп риска — пациентов с хроническими заболеваниями, жителей района старше 60 лет.

Кроме того, в рамках визита Армен Бенян осмотрел отделение скорой медицинской помощи, обсудил со специалистами больницы порядок работы лаборатории, организацию неотложной медицинской  помощи населению и готовность учреждения к приему нового диагностического оборудования.

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Исаклинскую больницу планируется поступление 18 единиц оборудования, в том числе рентгеновской установки,эндоскопического оборудования, ЭКГ-аппаратов и др.

Совместно с главой Исаклинского района Валерием Ятманкиным обсудили также вопросы ремонта котельной, подготовки лечебного учреждения к следующему отопительному сезону.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Александр Медведев Исаклинская ЦРБ новый главврач

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