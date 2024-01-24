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Армен Бенян: в регионе реализуются мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья жителей

24 января 2024 20:22
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Молодым семьям на церемониях бракосочетания в органах ЗАГС вручается сертификат на бесплатную диагностику.

«С июля 2023 года министерство здравоохранения совместно с Управлением ЗАГСа по Самарской области реализует региональный проект, направленный на диагностику и сохранение репродуктивного здоровья молодоженов. За этот период специальные сертификаты получили почти 8500 пар. Данный документ дает право бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивной системы, выявить факторы риска бесплодия и определить возможность зачатия и рождения детей, назначить необходимое лечение», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Молодым семьям на церемониях бракосочетания в органах ЗАГС вручается сертификат на бесплатную диагностику. По нему супруги от 18 до 45 лет могут получить консультации специалистов и пройти медицинское обследование по показаниям в своей поликлинике.

«С этого года на федеральном уровне введены новые виды диспансеризации. Это оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста. В рамках диспансеризации будем выявлять состояния и заболевания, способные негативно повлиять на беременность и ее течение, на роды и послеродовой период, а также факторы риска их развития. В 2024 году, объявленном Президентом страны Годом семьи, мы продолжим реализацию мероприятий, направленных на благополучие и будущее семей, сбережение здоровья родителей и малышей. В центре нашего внимания - развитие медицинской инфраструктуры и внедрение технологий, которые помогают при проблемах со здоровьем, препятствующих рождению детей. В планах обеспечение перинатальных центров самым современным оборудованием, постоянный мониторинг беременных женщин, повышение эффективности лечения пар с бесплодием», - отметил руководитель ведомства.

Специалисты подчёркивают, если пара не планирует в ближайшем будущем стать родителями, то профилактическое обследование не теряет своей важности. В случае выявления проблемы нужно время на ее устранение и восстановление организма.

Профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

 

Фото:   минздрав СО 

Теги: Медицина Самара

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