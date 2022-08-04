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Армен Бенян: «Самарская область получит рекордное количество медоборудования за все время реализации нацпроекта»

4 августа 2022 15:34
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Армен Бенян рассказал о том, как реализуется нацпроект «Здравоохранение», какие новые объекты откроются в ближайшем будущем, и на что в первую очередь, нацелены усилия врачей. 

Во время прямого эфира на площадке Центра управления регионом Самарской области министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал о том, как реализуется нацпроект «Здравоохранение», какие новые объекты откроются в ближайшем будущем, и на что в первую очередь, нацелены усилия врачей. 

Как отметил глава регионального минздрава, в нацпроекте очень много цифр и одна большая цель – повышение продолжительности жизни и снижение смертности. Она достигается посредством реализации самих проектов, входящих в нацпроект – всего их 9.  Это борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, информатизация, модернизация первичного звена, обеспечение медорганизаций кадрами, развитие экспорта медицинских услуг и другие. В каждом из проектов есть ключевые показатели, мероприятия и результаты. 

«Если говорить о прикладной части – это дооснащение оборудованием. Только в этом году в учреждения по трем программам поступит более 2000 единиц медтехники – это рекордное количество за все время нацпроекта с 2019 года, – подчеркнул Армен Бенян. – В этом же году будут проведены ремонтно-реконструктивные работы в 37 подразделениях учреждений первичного звена здравоохранения   Самарской области». 

Как рассказал министр, идет и строительство крупных объектов, таких как детская инфекционная больница на улице Шверника, поликлиника в микрорайоне Волгарь. В Нефтегорском районе в этом году будет сдан новый корпус. Кроме того, проектируют следующие по очереди поликлиники - в пгт Смышляевка, в Кинеле. Все это крупнейшие объекты, которые будут возведены до 2025 года. 

Помимо этого, в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения 17   новых модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий будут возведены в дополнение к почти 600 существующим в области. 

Однако в сфере здравоохранения многое зависит и от самих жителей. К ним обратился во время эфира Армен Бенян:

«Мы продолжаем жить в эпоху пандемии. В то же самое время мы живем и в эпоху нацпроектов, когда по многим параметрам жизнь наша улучшается, но самым главным моим посылом остается содружественность пациента и врача. Я обращаюсь сейчас и к своим коллегам тоже, которым постоянно говорю о необходимости работы на опережение, о профилактической, проактивной работе. И нам очень важен отзыв, отклик пациентов на все, что мы предлагаем. Поверьте, ни одно наше действие не направлено на то, чтобы навредить вам». 

Армен Бенян напомнил о важности вакцинации и ревакцинации, так как новые штаммы коронавируса продолжают появляться. 

«Желаю всем здоровья. Сделайте прививку, придите в поликлинику проверьтесь, привейтесь и живите здорово и счастливо», – призвал Армен Бенян.

Министр здравоохранения подчеркнул, что ревакцинация – это необходимость. Несмотря на то, что в регионе сейчас заболеваемость коронавирусом не такая высокая, как год назад, эти цифры в последнее время стали расти. В связи с этим он рекомендовал жителям не откладывать визит в прививочный пункт. Также руководитель ведомства, отвечая на вопросы жителей,   разъяснил порядок ревакцинации. Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V», которая абсолютна идентична вакцине «Спутник Лайт».

Что касается новой инфекции – оспы обезьян, - даже если она придет в регион, волноваться не о чем, - уверен министр. Он объяснил, что схема лечения этой болезни понятна, но призвал жителей региона соблюдать простые меры безопасности: гигиену рук, социальную дистанцию и защиту верхних дыхательных путей.

 

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