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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Шенталинский район.

В рамках визита руководитель ведомства совместно с главой Шенталинского района Александром Лемаевым ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта в селе Старая Шентала, возведенного в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Администрация и сотрудники больницы обратились к министру с просьбой о выделении автотранспорта для нужд ФАПа и офиса врача общей практики. Министр поручил специалистам министерства проработать данный вопрос в рамках реализации действующих программ.

Армен Бенян побывал в Шенталинском филиале Тольяттинского медицинского колледжа, где пообщался с преподавателями и студентами, обратив особое внимание на уровень подготовки медицинских сестер, в которых нуждаются лечебно-профилактические учреждения региона.

В центральной районной больнице министр проконтролировал работу нового оборудования, поставленного в 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Всего в этом году больница получит 23 единицы медтехники, большая часть уже поставлена в учреждение – аппараты ЭКГ, дефибриллятор, видестойка с видеогастроскопом, завершается монтаж флюорографа, в ближайшее время ожидается поставка аппарата УЗИ и другого оборудования.

Армен Бенян посетил также обновленную в рамках нацпроекта детскую поликлинику, пункт вакцинации, обсудил с главным врачом ЦРБ Вячеславом Михайловым кадровые вопросы, проконтролировал ход информатизации медицинских объектов в районе.

«Шенталинская ЦРБ одной из первых в губернии активно включилась в работу по внедрению единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которая позволяет работать с электронными документами, вести единую базу данных, автоматизировать процессы учета и регистрации документов. В этой системе работают не только специалисты ЦРБ, но и сотрудники шести офисов врача общей практики и 14 (из 21) ФАПов района», — рассказал главный врач ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Завершился визит министра встречей с коллективом медицинских работников. Армен Бенян поблагодарил коллег за напряженную работу в непростых условиях и призвал не снижать показатели качества медицинской помощи, продолжать активную прививочную кампанию.

Фото: shent-med.ru