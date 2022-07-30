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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую медико-санитарную часть №2. Руководитель ведомства совместно с администрацией учреждения проконтролировал работу подразделений учреждения и встретился с коллективом.



Специалисты медсанчасти в 6 подразделениях оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 000 человек, в том числе более 14 000 детей. В поликлиническом отделении на ул. Свободы, 77 министр ознакомился с работой прививочного пункта, лаборатории, фильтр-бокса и др.



В прививочном пункте Армен Бенян обсудил с медработниками особенности ревакцинации от COVID-19. Напомним, в период пандемии для поддержания защитных функций важно вакцинироваться каждые 6 месяцев. Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V», которая абсолютна идентична вакцине «Спутник Лайт».



«Особенность новой коронавирусной инфекции в том, что она не носит сезонный характер, - подчеркнул министр. – Сейчас в летний период важно продолжать все профилактические мероприятия. И важнейшее мероприятие по-прежнему – вакцинация. Противоэпидемический режим в учреждениях здравоохранения — ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция рук — также направлены на профилактику и снижение рисков распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Это надо продолжать разъяснять нашим жителям».



С врачами общей практики и терапевтами министр обсудил вопросы использования Единой медицинской информационно-аналитической системы, применения телемедицинских консультаций.



Как рассказала главврач учреждения Людмила Чекулдаева, в этом году медработники провели более 2000 телемедицинских консультаций. Министр поручил максимально использовать возможности дистанционных способов взаимодействия с пациентами и увеличить количество таких консультаций.



На встрече с коллективом медсанчасти министр поблагодарил коллег за работу и обсудил показатели исполнения нацпроекта «Здравоохранение», вопросы обновления материально-технической базы, необходимость наращивания темпов профилактической работы по раннему выявлению онкозаболеваний, болезней сердца и сосудов.



«Ранняя диагностика заболеваний, своевременное выявление и эффективное лечение, максимальная интенсификация профилактической работы – самые значимые направления работы поликлинических отделений, — отметил Армен Бенян. — Коллеги, работаем на опережение везде и во всем! Сейчас мы опять фиксируем рост заболеваемости COVID-19, и эпидемическая настороженность должна быть максимальной. Защищайтесь сами и будьте проводниками культуры вакцинации в нашем обществе. Коллективный иммунитет снижается, важно повышать темпы вакцинации».

Фото: минздрав СО