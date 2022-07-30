Я нашел ошибку
Главные новости:
В мире только несколько команд, которые профессионально могут выпутать из сетей таких больших животных.
Зоолог рассказал о сложностях спасения запутавшегося в сетях кита
Для гостей были проведены две тематические экскурсии, рассказывающие об истории нашего города в разные его периоды.
Исторический парк «Россия — Моя история» в Самаре посетили дети из Луганской народной республики
Специалисты медсанчасти в 6 подразделениях оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 000 человек, в том числе более 14 000 детей.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую медико-санитарную часть №2
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
Еще двое накануне пострадали в ДТП около Бугуруслана
Еще двое накануне пострадали в ДТП около Бугуруслана
Папа Римский допустил уход с поста из-за проблем со здоровьем
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, двое пострадавших
В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, двое пострадавших
На территории «Самарской Луки» собираются протянуть газопровод
На территории «Самарской Луки» собираются протянуть газопровод
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.31
1.11
EUR 62.57
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую медико-санитарную часть №2

30 июля 2022 14:33
161
Специалисты медсанчасти в 6 подразделениях оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 000 человек, в том числе более 14 000 детей.

 Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую медико-санитарную часть №2. Руководитель ведомства совместно с администрацией учреждения проконтролировал работу подразделений учреждения и встретился с коллективом.

Специалисты медсанчасти в 6 подразделениях оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 000 человек, в том числе более 14 000 детей. В поликлиническом отделении на ул. Свободы, 77 министр ознакомился с работой прививочного пункта, лаборатории, фильтр-бокса и др.

В прививочном пункте Армен Бенян обсудил с медработниками особенности ревакцинации от COVID-19. Напомним, в период пандемии для поддержания защитных функций важно вакцинироваться каждые 6 месяцев. Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V», которая абсолютна идентична вакцине «Спутник Лайт».

 «Особенность новой коронавирусной инфекции в том, что она не носит сезонный характер, - подчеркнул министр. – Сейчас в летний период важно продолжать все профилактические мероприятия. И важнейшее мероприятие по-прежнему – вакцинация. Противоэпидемический режим в учреждениях здравоохранения — ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция рук — также направлены на профилактику и снижение рисков распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Это надо продолжать разъяснять нашим жителям».

С врачами общей практики и терапевтами министр обсудил вопросы использования Единой медицинской информационно-аналитической системы, применения телемедицинских консультаций.

Как рассказала главврач учреждения Людмила Чекулдаева, в этом году медработники провели более 2000 телемедицинских консультаций. Министр поручил максимально использовать возможности дистанционных способов взаимодействия с пациентами и увеличить количество таких консультаций.

На встрече с коллективом медсанчасти министр поблагодарил коллег за работу и обсудил показатели исполнения нацпроекта «Здравоохранение», вопросы обновления материально-технической базы, необходимость наращивания темпов профилактической работы по раннему выявлению онкозаболеваний, болезней сердца и сосудов.

 «Ранняя диагностика заболеваний, своевременное выявление и эффективное лечение, максимальная интенсификация профилактической работы – самые значимые направления работы поликлинических отделений, — отметил Армен Бенян. — Коллеги, работаем на опережение везде и во всем! Сейчас мы опять фиксируем рост заболеваемости COVID-19, и эпидемическая настороженность должна быть максимальной. Защищайтесь сами и будьте проводниками культуры вакцинации в нашем обществе. Коллективный иммунитет снижается, важно повышать темпы вакцинации».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Специалисты медсанчасти в 6 подразделениях оказывают первичную медико-санитарную помощь более 74 000 человек, в том числе более 14 000 детей.
30 июля 2022  14:33
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую медико-санитарную часть №2
161
В этом году на аппарате выполнено более 1600 исследований.
29 июля 2022  16:45
Новое медоборудование помогает врачам Волжской больницы диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях
564
Врач-невролог Нина Козырькова переехала в Кошкинский район Самарской области из Республики Татарстан.
29 июля 2022  16:31
Кошкинская ЦРБ проводит активную работу по привлечению медицинских кадров
461
Глава ведомства поблагодарил коллектив медсанчасти за самоотверженную работу в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
29 июля 2022  16:24
Армен Бенян представил коллективу медсанчасти № 5 Самары нового главного врача
583
С 1965 года опубликовано всего 56 полноценных исследований, посвященных этой травме.
29 июля 2022  15:26
Новосибирские хирурги спасли после ДТП девочку с крайне редкой травмой шеи - условным "вывихом головы"
565
в Самаре состоялось открытие выставки картин участниц проекта «Артивизм»
29 июля 2022  11:11
В Самаре состоялось открытие выставки картин участниц проекта «Артивизм»
394
В этом году выездные формы работы позволили осмотреть, в том числе с целью диспансерного наблюдения, более 116 тысяч человек.
28 июля 2022  19:17
Для большей доступности первичной медпомощи в регионе активно используются мобильные медкомплексы
583
В рамках визита особое внимание специалисты уделили вопросам оснащения службы новой медтехникой, лекарственного обеспечения пациентов с онкозаболеваниями и информатизации.
28 июля 2022  19:06
Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарский областной клинический онкологический диспансер
596
Врач также напомнила, что смородина обладает эффектом замедлять старение и препятствовать развитию у человека возрастных заболеваний.
28 июля 2022  17:16
Диетолог: одной из самых полезных для здоровья ягод считается черная смородина
542
Рак – излечим! Главное – вовремя диагностировать заболевание!
28 июля 2022  16:59
В Самарской области в этом году появятся два новых специализированных центра для раннего выявления рака
670
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10052
Весь список
В центре внимания
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
178
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
581
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
29 июля 2022  10:43
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
413
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
626
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
667
Весь список