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Армен Бенян посетил с рабочим визитом Нефтегорский и Алексеевский районы

7 апреля 2022 18:13
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Министр проконтролировал реконструкцию здания Нефтегорской больницы.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Нефтегорский и Алексеевский районы.

Руководитель ведомства вместе с главой администрации муниципального района Нефтегорский Александром Баландиным, главным врачом Нефтегорской центральной районной больницы  Натальей Мухортовой и руководителем подрядной организации проконтролировали строительные работы в новом корпусе учреждения. В июне прошлого года стартовала реконструкция здания  в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

 «В 2021 году по программе модернизации первичного звена с помощью федерального правительства, областных властей и усилий министерства здравоохранения региона проект  по реконструкции административного корпуса был  запущен, — пояснила Наталья Васильевна. —  Сюда мы планируем перевести детскую поликлинику, женскую консультацию и стоматологическое отделение. Ранее все эти службы располагались в приспособленных помещениях. Завершения строительства с нетерпением ждут и медики, и жители двух районов, которых мы обслуживаем в нашей больнице, — это население Нефтегорского и Алексеевского районов».

Представитель подрядной организации  Александр Шпетер отметил:

«Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, в ближайшее время строители приступят к  благоустройству территории».

Министр поручил коллегам строго контролировать ход строительных работ, чтобы летом объект был готов.

«Программа модернизации первичного звена здравоохранения была инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и реализуется под личным контролем губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова, — подчеркнул Армен Бенян.  —  Цель этого проекта – существенно обновить и отладить процессы в первичном звене, которое принимает на себя основную нагрузку как в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, так и в решении многих важных задач профилактической медицины, лежащих в основе достижения основной цели – увеличения продолжительности жизни. Среди главных направлений  проекта не только строительство новых объектов и обновление парка оборудования,  но и серьезное обновление кадрового состава больниц, беспрецедентные меры социальной поддержки медицинских работников. Все мероприятия направлены на создание достойных условий для медработников и пациентов, на повышение доступности  и качества медицинской помощи».

В рамках визита министр ознакомился с работой поликлинических и стационарных отделений больницы. Как рассказали специалисты, в настоящее время количество пациентов инфекционного госпиталя больницы сократилось, вместе с тем продолжают поступать пациенты – преимущественно старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию. Армен Бенян поручил медработникам продолжать разъяснительную работу среди населения о прививочной кампании, важности своевременной вакцинации и ревакцинации.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в ЦРБ  существенного обновился парк оборудования, благодаря чему жители района могут проходить почти весь спектр эндоскопических обследований в своей больнице. Министр обсудил  с врачом-эндоскопистом Владимиром Черкасовым необходимость освоения еще одного вида обследования – бронхоскопии, порекомендовал уже в ближайшее время пройти обучение в областном онкодиспансере.

Также министр посетил первичное сосудистое, хирургическое отделения больницы, обсудил с коллегами вопросы улучшения материально-технической базы подразделения в  Алексеевском районе, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   минздрав СО

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