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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Нефтегорский и Алексеевский районы.

Руководитель ведомства вместе с главой администрации муниципального района Нефтегорский Александром Баландиным, главным врачом Нефтегорской центральной районной больницы Натальей Мухортовой и руководителем подрядной организации проконтролировали строительные работы в новом корпусе учреждения. В июне прошлого года стартовала реконструкция здания в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«В 2021 году по программе модернизации первичного звена с помощью федерального правительства, областных властей и усилий министерства здравоохранения региона проект по реконструкции административного корпуса был запущен, — пояснила Наталья Васильевна. — Сюда мы планируем перевести детскую поликлинику, женскую консультацию и стоматологическое отделение. Ранее все эти службы располагались в приспособленных помещениях. Завершения строительства с нетерпением ждут и медики, и жители двух районов, которых мы обслуживаем в нашей больнице, — это население Нефтегорского и Алексеевского районов».

Представитель подрядной организации Александр Шпетер отметил:

«Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, в ближайшее время строители приступят к благоустройству территории».

Министр поручил коллегам строго контролировать ход строительных работ, чтобы летом объект был готов.

«Программа модернизации первичного звена здравоохранения была инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и реализуется под личным контролем губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова, — подчеркнул Армен Бенян. — Цель этого проекта – существенно обновить и отладить процессы в первичном звене, которое принимает на себя основную нагрузку как в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, так и в решении многих важных задач профилактической медицины, лежащих в основе достижения основной цели – увеличения продолжительности жизни. Среди главных направлений проекта не только строительство новых объектов и обновление парка оборудования, но и серьезное обновление кадрового состава больниц, беспрецедентные меры социальной поддержки медицинских работников. Все мероприятия направлены на создание достойных условий для медработников и пациентов, на повышение доступности и качества медицинской помощи».

В рамках визита министр ознакомился с работой поликлинических и стационарных отделений больницы. Как рассказали специалисты, в настоящее время количество пациентов инфекционного госпиталя больницы сократилось, вместе с тем продолжают поступать пациенты – преимущественно старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию. Армен Бенян поручил медработникам продолжать разъяснительную работу среди населения о прививочной кампании, важности своевременной вакцинации и ревакцинации.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в ЦРБ существенного обновился парк оборудования, благодаря чему жители района могут проходить почти весь спектр эндоскопических обследований в своей больнице. Министр обсудил с врачом-эндоскопистом Владимиром Черкасовым необходимость освоения еще одного вида обследования – бронхоскопии, порекомендовал уже в ближайшее время пройти обучение в областном онкодиспансере.

Также министр посетил первичное сосудистое, хирургическое отделения больницы, обсудил с коллегами вопросы улучшения материально-технической базы подразделения в Алексеевском районе, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО