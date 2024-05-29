Армен Бенян оценил ход строительства новой поликлиники в Смышляевке

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Руководитель ведомства совместно с главой Волжского района Владимиром Медведевым, главным врачом Волжской районной клинической больницы Сергеем Братко, специалистами Управления капитального строительства и представителями подрядчика оценили подготовку новой поликлиники в пгт Смышляевка.



Строительство объекта стартовало в апреле 2023 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В настоящее время готовность объекта составляет 38%. Строители проводят фасадные работы, а также монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.



«Строительство новых лечебных учреждений позволяют обеспечить доступность и качество медицинской помощи для жителей. Поликлиника в Волжском районе, рассчитанная на 1062 посещения в смену, - это один из масштабных объектов модернизации первичного звена здравоохранения. Министерство здравоохранения держит на постоянном контроле все вопросы подготовки объекта», - рассказал Армен Бенян.



В рамках межведомственной проверки специалисты проконтролировали ход строительства поликлиники.

В настоящее время на объекте работают более 150 рабочих, заключены все контракты на поставку оборудования. Участники выездного совещания обсудили также этапы возведения объекта, вопросы благоустройства, и доступности дорожной сети. Планируется, что первых пациентов в новом подразделении Волжской больницы примут в конце 2024 года.



В новой поликлинике на 1 этаже разместятся детское отделение, женская консультация, лечебно-профилактическое отделение и рентгенологический блок с маммографическим комплексом и кабинетом КТ. Также в здании будут развернуты отделения функциональной диагностики, стоматологии, эндоскопии, физиотерапии, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории. Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, адаптированные для приема маломобильных пациентов.



Фото: минздрав СО