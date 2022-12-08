7 новых автомобилей «Лада-Гранта» расширяют охват населения Волжского района профилактическими мероприятиями

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В августе этого года в Волжскую центральную районную больницу поступили 7 новых автомобилей «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Автотранспорт помогает специалистам расширять охват населения профилактическими мероприятиями.



Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом. Всего в этом году в рамках регионального проекта в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.



По словам главного врача Волжской больницы Сергея Братко, наиболее активно автомобили используются для организации работы мобильных медицинских бригад.



«Район имеет большую протяженность, значительная доля наших пациентов — жители небольших, отдаленных сел. Поэтому обновление автопарка — особенно актуальный вопрос, — отметил Сергей Николаевич. — Большие поставки автотранспорта начались в 2020 году, когда были закуплены 6 автомобилей на базе "Нива". Сейчас на них работают врачи общей практики в отдаленных посёлках — Спиридоновка, Сухая Вязовка, Просвет, Черновский. 2 автомобиля "ЛАДА-Гранта" были переданы поликлинике в микрорайоне Кошелев Парк. Машины, поставленные в этом году, прикреплены к крупным поликлиникам: это отделения в поселках Курумоч, Смышляевка, Петра-Дубрава, Дубовый Умет, а также в микрорайоне Южный город. Расширенный парк автомобилей обеспечивает высокое качество медицинского обслуживания, врачи оперативно добираются к пациентам для оказания помощи на дому и в подразделениях. За 5 месяцев плодотворной работы специалисты совершили около 600 выездов. Особое внимание уделяем профилактическом направлению. Доставляем людей старшего возраста и маломобильных граждан в подразделения для прохождения диспансеризации и профосмотров».



Также автомобили используются для доставки лекарственных препаратов и транспортировки биоматериалов в лаборатории.

Фото: минздрав СО