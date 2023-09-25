66% россиян не берут больничный в случае болезни

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
Самарский филиал «Т Плюс» завершил работы по замене всех 18 плановых участков теплосети в областной столице.
«Т Плюс»: обеспечена готовность тепловых сетей Самары к отопительному сезону
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
Танцы и общение - это то, что может сделать вечер незабываемым, изменить жизнь, благотворно сказывается на здоровье и душевном комфорте.
В Самаре прошёл третий танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть»
Гостей праздника ожидала большая развлекательно-познавательная программа.
Во дворе дома в Новокуйбышевске прошел праздник двора, организованный специалистами «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «Завод «Инвертор» станет внутренним поставщиком для всех компаний, входящих в состав «Акрон Холдинга».
Оренбургский завод «Инвертор» перешел под оперативное управление  Электрощит Самара
В перерыве матча он получил подарочный набор из рук полузащитника нашей команды Фернандо Костанцы.
Очередным победителем квиза стал воспитанник школы футбола «Смена – Крылья Советов»
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
26 сентября в Самарской области без осадков, до +24°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.04
-0.04
EUR 102.25
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

66% россиян не берут больничный в случае болезни

25 сентября 2023 11:34
214
66% россиян не берут больничный в случае болезни

В случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплата.ру». Результатами они поделились с «Известиями» 25 сентября.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом доля тех, кто не берет больничные, выросла на 7 процентных пунктов.

Дистанционный режим при болезни распространен чаще всего среди сотрудников финансовой сферы, маркетологов, топ-менеджеров и IT-специалистов.

Только 34% опрошенных берут больничные. 25% из них в случае необходимости подключаются к выполнению рабочих задач.

«Россияне также назвали основные причины, по которым не оформляют больничные: считают, что пары дней дома достаточно для выздоровления — 46% (против 39% в 2022 году); брать больничный невыгодно финансово — 20% (против 17% в 2022 году); некому заменить, поэтому ходят на работу больными — 19% (против 17% в 2022 году); не видят смысла в больничном, так как все равно приходится работать — 9% (против 19% в 2022 году); в компании не приветствуются больничные — 6% (столько же в 2022 году)», — сообщили аналитики.

Половина респондентов (51%) ответили, что в их компаниях при любом недомогании рекомендуется оформлять больничный, в 27% организаций при болезни просят уходить на удаленный режим работы, а в 6% — просто отлежаться дома. Еще 16% респондентов признались, что их работодатели в целом не особо приветствуют больничные.

За последний год 49% россиян брали больничный один раз, еще 41% — два раза, а 10% — три и более раз. 60% респондентов обычно проводят на больничном 5–10 дней, 28% — три-пять дней, а 12% — более 10 дней.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
66% россиян не берут больничный в случае болезни
25 сентября 2023  11:34
66% россиян не берут больничный в случае болезни
214
Одна пятая самарцев верят в гомеопатию
25 сентября 2023  09:25
Одна пятая самарцев верят в гомеопатию
229
К участникам Всероссийского марафона #ДавайВступай обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
24 сентября 2023  15:18
Всероссийский марафон #ДавайВступай: сегодня донорская акция продолжается в Самаре
478
В конце октября россиян поджидают депрессивные состояния
24 сентября 2023  11:57
В конце октября россиян поджидают депрессивные состояния
461
Также обсудили вопросы  наличия средств индивидуальной  защиты, лекарств, тестовых систем и алгоритм работы  единой диспетчерской  службы.
22 сентября 2023  19:38
На совещании в минздраве СО обсудили подготовку службы «скорой» к работе в период роста заболеваемости  ОРВИ
904
Она позволяет предотвратить развитие деменции у лиц старшей возрастной группы.
22 сентября 2023  19:17
В Самарской области пожилым пациентам с признаками когнитивных нарушений помогают в «Школе памяти»
999
Масочный режим вернулся в Самару
22 сентября 2023  12:58
Масочный режим вернулся в Самару
583
Жительницу Сызрани дважды спасли врачи
22 сентября 2023  12:51
Жительницу Сызрани дважды спасли врачи
534
Благодаря опережающему финансированию строительство удалось начать на год раньше срока.
21 сентября 2023  19:04
 В селах Андросовка и Колыбеловка Красноармейского района возводятся ФАПы
616
В настоящее время нет лекарства от этой болезни, хотя существуют доступные методы лечения, которые облегчают симптомы и несколько замедляют развитие заболевания.
21 сентября 2023  14:13
Самарский врач-психиатр рассказал о профилактике и доступных методах лечения болезни Альцгеймера
785
Весь список
В центре внимания
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
25 сентября 2023  16:45
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
92
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
25 сентября 2023  13:41
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
167
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
25 сентября 2023  13:03
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
174
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
25 сентября 2023  11:43
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
271
В октябре Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль
25 сентября 2023  11:03
В октябре Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль
219
Весь список