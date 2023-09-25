66% россиян не берут больничный в случае болезни

214

В случае болезни 66% россиян не берут больничный: каждый третий предпочитает отлежаться один-два дня дома, после чего возвращается на работу. Каждый четвертый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удаленный режим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и исследовательским центром «Зарплата.ру». Результатами они поделились с «Известиями» 25 сентября.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом доля тех, кто не берет больничные, выросла на 7 процентных пунктов.

Дистанционный режим при болезни распространен чаще всего среди сотрудников финансовой сферы, маркетологов, топ-менеджеров и IT-специалистов.

Только 34% опрошенных берут больничные. 25% из них в случае необходимости подключаются к выполнению рабочих задач.

«Россияне также назвали основные причины, по которым не оформляют больничные: считают, что пары дней дома достаточно для выздоровления — 46% (против 39% в 2022 году); брать больничный невыгодно финансово — 20% (против 17% в 2022 году); некому заменить, поэтому ходят на работу больными — 19% (против 17% в 2022 году); не видят смысла в больничном, так как все равно приходится работать — 9% (против 19% в 2022 году); в компании не приветствуются больничные — 6% (столько же в 2022 году)», — сообщили аналитики.

Половина респондентов (51%) ответили, что в их компаниях при любом недомогании рекомендуется оформлять больничный, в 27% организаций при болезни просят уходить на удаленный режим работы, а в 6% — просто отлежаться дома. Еще 16% респондентов признались, что их работодатели в целом не особо приветствуют больничные.

За последний год 49% россиян брали больничный один раз, еще 41% — два раза, а 10% — три и более раз. 60% респондентов обычно проводят на больничном 5–10 дней, 28% — три-пять дней, а 12% — более 10 дней.