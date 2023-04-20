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59% россиян сталкивались с укусом клеща, а каждому пятому из них пришлось потом лечиться, так как клещ был переносчиком инфекций, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплата.ру в ходе опроса. Чтобы удалить клеща, 62% респондентов обращались в медицинское учреждение, а 38% справились самостоятельно или с помощью близких.

В 2022 году СК «Росгосстрах» урегулировала более 20 тысяч обращений клиентов, которым нужна была медицинская помощь после укуса клеща. Лидерами по количеству страховых случаев стали Кировская, Новосибирская, Челябинская, Томская области, а также Красноярский край. В Центральном федеральном округе наибольшее число обращений в связи с укусами клещей зарегистрировано в Костромской и Ярославской областях.

После извлечения клеща только 62% опрошенных сдали его на лабораторное исследование. Еще 11% планировали это сделать, но клещ оказался непригоден для диагностики.

Во избежание последствий после укуса клеща россияне проводили ряд действий:

Обращались к врачу для консультации - 30%

Сдавали анализ крови на антитела IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям - 28%

Проводили экстренную профилактику противовирусными препаратами или иммуноглобулином - 21%

Проводили лечение антибиотиками - 15%.

41% россиян не делали ничего из вышеперечисленного, потому что:

Диагностика клеща не выявила инфекций - 20%

Не видят ничего страшного в укусе клеща - 13%

Были привиты - 8%.

Респонденты рассказали, сколько времени и сил потратили на все шаги, связанные с укусом клеща ( от поиска информации до получения лечения). Так, 42% сделали все необходимое в государственном медучреждении за пару часов, еще 15% также быстро получили необходимую помощь в платной клинике. А 11% пришлось потратить пару дней на все необходимые анализы и назначения.

Почти треть россиян (31%) получили помощь бесплатно. 14% заплатили до 2000 рублей, а 15% — от 2000 до 5000 рублей. Еще у 11% была страховка.

Прививку от клещевого энцефалита делают только 33% россиян. Страховка от укуса клеща есть у четверти респондентов — 7% такой полис предоставляет работодатель, а 18% приобрели его самостоятельно (8% из них купили страховку сразу на всю семью). Еще 39% только планируют застраховаться от укуса клеща.

72% россиян считают, что страховка от клеща необходима.