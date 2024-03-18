2500 жителей села Тимашево проходят диспансеризацию в новых условиях

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в селе Тимашево Кинель-Черкасского района отремонтирован офис врача общей практики. Обновлены системы отопления, вентиляции, пожарной сигнализации. В помещении появилась навигация.



В новых условиях проводятся диспансеризация и профилактические осмотры. Жители могут также получить помощь при жизнеугрожающих состояниях.



«Поставлено новое оборудование, в том числе дефибриллятор и укладки для оказания экстренной и неотложной помощи. Автоматизированное рабочее место позволяет оперативно ознакомиться с историей болезни пациента в электронной карте, а в случае необходимости провести телемедицинскую консультацию с областными специалистами», — рассказала заместитель главного врача Кинель-Черкасской ЦРБ Нина Лохова.



Также в учреждение поступило оборудование для акушера-гинеколога и окулиста. Они работают по графику.



В ежедневном режиме прием пациентов ведут врач общей практики и 2 медсестры. Оказывать помощь пожилым жителям, проводить диспансеризацию и осмотры на дому помогает новый автомобиль неотложной помощи.



Благодаря нацпроекту также обновлены взрослая и детская поликлиника, дневной стационар Кинель-Черкасской больницы, фельдшерско-акушерские пункты в селах Лозовка и Мухановка, офисы врача общей практики в поселке Садгород и Кинель-Черкассах.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: минздрав СО