24 человека умерли в регионе от коронавируса

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10 апреля в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:

- 72 в г. Самара

- 28 в г. Тольятти

- 17 в г. Чапаевск

- 15 в г. Сызрань

- 8 в г. Отрадный

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Кинель

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57729 случаев коронавируса.



Скончались 1211 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

мужчина 71 года;

мужчины 71, 71, 73 лет, женщины 51, 60, 69, 76, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 67, 72 лет, женщины 44, 49, 52, 65, 75, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 72, 73, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек;

​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 37,93, по стране - 70,31.

Коэффициент летальности в области - 2,09, в стране - 2,22.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9569, нарастающим итогом 2235824.