24 человека умерли в регионе от коронавируса

10 апреля в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:
- 72 в г. Самара
- 28 в г. Тольятти
- 17 в г. Чапаевск
- 15 в г. Сызрань
- 8 в г. Отрадный
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Кинель
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57729 случаев коронавируса.
Скончались 1211 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
мужчина 71 года;
мужчины 71, 71, 73 лет, женщины 51, 60, 69, 76, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 67, 72 лет, женщины 44, 49, 52, 65, 75, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 72, 73, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 37,93, по стране - 70,31.
Коэффициент летальности в области - 2,09, в стране - 2,22.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9569, нарастающим итогом 2235824.