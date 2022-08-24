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24 августа в регионе выявлено 818 новых случаев COVID-19:

- 389 в г. Самара

- 163 в г. Тольятти

- 31 в Волжском районе

- 28 в г. Кинель

- 25 в г. Сызрань

- 16 в Большеглушицком районе

- 13 в г. Похвистнево

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в г.Жигулевск

- 12 в г.Новокуйбышевск

- 11 в Кинельском районе

- 10 в Безенчукском районе

- 8 в Красноярском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 7 в Богатовском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Борском районе

- 6 в г. Отрадный

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе



За сутки госпитализировано 80 человек.

Фото: ru.freepik.com