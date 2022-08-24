24 августа в регионе выявлено 818 новых случаев COVID-19:
- 389 в г. Самара
- 163 в г. Тольятти
- 31 в Волжском районе
- 28 в г. Кинель
- 25 в г. Сызрань
- 16 в Большеглушицком районе
- 13 в г. Похвистнево
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г.Жигулевск
- 12 в г.Новокуйбышевск
- 11 в Кинельском районе
- 10 в Безенчукском районе
- 8 в Красноярском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 7 в Богатовском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Борском районе
- 6 в г. Отрадный
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Сызранском районе
За сутки госпитализировано 80 человек.
Фото: ru.freepik.com