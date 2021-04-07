13 200 доз вакцины ГамКовидВак поступило в Самарскую область

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В Самарскую область поступила новая партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции — 13 200 доз. В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито почти 200 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию более 137 тысяч человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Особенно важно пройти вакцинацию лицам из групп риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.