11 октября в Самарской области COVID-19 выявлен у 304 человек:
- 131 в г. Тольятти
- 83 в г. Самаре
- 12 в г. Сызрань
- 9 в г. Похвистнево
- 8 в Приволжском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Борском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Алексеевском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
-1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
44 человека госпитализированы.
Фото: ru.freepik.com