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11 октября в Самарской области COVID-19 выявлен у 304 человек:

- 131 в г. Тольятти

- 83 в г. Самаре

- 12 в г. Сызрань

- 9 в г. Похвистнево

- 8 в Приволжском районе

- 8 в Нефтегорском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Борском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Алексеевском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

-1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

44 человека госпитализированы.

Фото: ru.freepik.com