В Самарской области детские больницы и поликлиники получили 90 единиц медоборудования по нацпроекту

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 39 учреждений Самарской области, оказывающих медицинскую помощь детям, получили 90 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В развитии системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Конечно, огромную роль в этом играет национальный проект «Здравоохранение», который по социальным вопросам жители считают сегодня наиболее важным для нашей страны. Национальный проект, который инициировал Владимир Путин, конечно, позволил создать определенный задел системе здравоохранения, даже за этот короткий срок реализации нацпроектов», — подчеркнул глава региона в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара».

В этом году в рамках нацпроекта детское отделение Красноярской центральной районной больницы получило новое оборудование. Это цифровой рентгенологический аппарат на два рабочих места — для исследования органов дыхания, опорно-двигательной системы и желудочно-кишечного тракта. Также в отделении установили рефрактометр — аппарат для проверки остроты зрения детям и новый электрокардиограф для снятия электрокардиограммы, предназначенный в том числе для обследования малышей.

С получением нового рентгеновского оборудования качество снимков значительно улучшилось, соответственно, стало возможным более раннее и оперативное выявление патологии у детей.

«Сейчас новое оборудование позволяет быстро и качественно обследовать юных жителей крупных населённых пунктов — поселков Новосемейкино, Мирный, Царевщина и Новый Буян, жителей Кошкинского и Елховского районов, - подчеркнул Александр Андреевич. - Это, конечно, большое подспорье для педиатров и удобство для детей и родителей, что мы здесь на месте можем на цифровом аппарате провести исследование. Цифровые технологии увеличили и качество, и скорость проведения обследования: вся информация с рентгенаппарата поступает сразу на компьютер доктору, который знакомится с результатами, определяет дальнейшие действия по лечению или обследованию маленького пациента».

Заведующая рентгенотделением Красноярской ЦРБ Татьяна Сергеева отмечает, что новый аппарат позволяет провести обследование детей практически с самого рождения. «Направления у нас идут от разных докторов, - рассказывает она. – И малышей, и подростков к нам направляют педиатры, хирурги, травматологи-ортопеды, лор-врачи для выполнения исследования околоносовых пазух. Возможности нового аппарата незаменимы при травмах и заболеваниях органов грудной клетки. А лучевая нагрузка на цифровых аппаратах значительно меньше, чем на плёночных».

Цифровой снимок попадает на экран к врачу-рентгенологу, затем - к узким специалистам, это значительно экономит время.

Заместитель главного врача по детству Красноярской ЦРБ Светлана Шишина отмечает, что отделение обслуживает почти 11 500 детей. Полученный в этом году по нацпроекту электрокардиограф необходим для выездных осмотров детей. Портативный аппарат позволяет обследовать ребят в школах, детских садах, на дому у детей с ограниченными возможностями здоровья. А современный рефрактометр помогает быстро и точно определить остроту зрения у детей, вовремя заметить астигматизм и принять меры для исправления дефектов зрения, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети