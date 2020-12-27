Еще шесть женщин и семь мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области

Как соощает оперштаб, на 27 декабря в регионе подтверждены 311 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 114 в г. Самара
- 99 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 11 в Кинельском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Красноярском районе
- 4 в г. Отрадный
- 4 в г. Кинель
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
257 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 54 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30175 случаев коронавируса.
Скончались 553 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 36, 85 лет, страдающие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчины 63, 65, 72, 73, 79 лет, женщины 58, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 69 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, органов дыхания;
женщина 73 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, почек;
женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 17,32, по стране - 37,52.
Коэффициент летальности в области - 1,83, в стране - 1,79.
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