Еще шесть женщин и семь мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области

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Как соощает оперштаб, на 27 декабря в регионе подтверждены 311 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 114 в г. Самара

- 99 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 11 в Кинельском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Красноярском районе

- 4 в г. Отрадный

- 4 в г. Кинель

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Большечерниговском районе



257 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 54 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30175 случаев коронавируса.



Скончались 553 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 36, 85 лет, страдающие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчины 63, 65, 72, 73, 79 лет, женщины 58, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 69 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, органов дыхания;

женщина 73 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, почек;

женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 17,32, по стране - 37,52.

Коэффициент летальности в области - 1,83, в стране - 1,79.